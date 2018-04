De muziekstreamingdienst Spotify gaat vandaag naar de beurs in New York. Het gaat om een atypische beursgang, want het Zweedse bedrijf achter de gelijknamige muziekstreamingdienst geeft geen nieuwe aandelen uit.

Normaal gezien gaat een bedrijf naar de beurs om extra geld op te halen. Ze creëren dan nieuwe aandelen die op de beurs te koop worden aangeboden, om zo het kapitaal te verhogen.

Het Zweedse muziekbedrijf gaat dan niét doen. Het gaat geen nieuwe aandelen uitgeven, maar gaat de reeds bestaande aandelen een notering geven. Bestaande aandeelhouders krijgen met andere woorden de kans om hun aandelen te verhandelen. De prijs van het aandeel wordt bepaald op grond van koop- en verkooporders voor de aandelen.

Het gaat om een van de grootste beursintroducties in de technologie- en mediawereld van de afgelopen jaren.

Nog altijd verlies

Spotify werd twaalf jaar geleden opgericht door de Zweden Daniel Ek en Martin Lorentzon. Het principe? In plaats van liedjes te downloaden, kan je ze streamen. Gebruikers kunnen tegen betaling onbeperkt putten uit een gigantische muziekbibliotheek op het internet. Wie niet wil betalen, moet er reclame bijnemen.

Met 71 miljoen betalende klanten en een jaaromzet van ruim vier miljard dollar is Spotify ruimschoots de grootste muziekstreamingdienst ter wereld. Maar mede door de grote bedragen die het bedrijf kwijt is aan muziekrechten en investeringen in technologie, lijdt het nog altijd verlies.