Spotify breidt gratis aanbod uit

De Zweedse streamingdienst Spotify maakt zijn aanbod voor niet-betalende gebruikers iets aantrekkelijker. In de mobiele app zullen die gebruikers voortaan in vijftien gepersonaliseerde playlists specifieke nummers kunnen aanklikken en meteen beluisteren. Tot nu toe konden niet-betalende abonnees enkel muzieklijsten in willekeurige volgorde afspelen.

Spotify wapent zich met de vernieuwingen tegen de oprukkende concurrentie van Apple Music en Amazon. Eind vorig jaar telde Spotify 157 miljoen gebruikers, van wie er 71 miljoen maandelijks een abonnementskost betaalden om van de reclameboodschappen en andere restricties verlost te zijn.

Het bedrijf benadrukt dat zestig procent van de betalende klanten eerst de gratis variant gebruikte.