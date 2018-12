Sportanker Maarten Breckx wordt vader

Goed nieuws uit eigen huis! Sportanker Maarten Breckx (33) en zijn vrouw en nieuwslezeres op Qmusic en Joe, Lies Vandenberghe (27), verwachten hun eerste kindje. “Wij zijn ongelooflijk gelukkig!", klinkt het.

Maarten en Lies leerden elkaar vier jaar geleden kennen op de nieuwsvloer. Lies startte toen op de redactie van Royalty, Maarten werkte al voor de sportredactie. Na een jaar sloeg de vonk echt over. In september zijn de twee getrouwd. "Op huwelijksreis in Hawaï kwamen we tot de fantastische ontdekking dat we een kindje mogen verwachten. Volgend jaar in juni is het zo ver. We kijken er super hard naar uit."