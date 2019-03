"Splashdown": SpaceX-capsule voor bemande ruimtereizen veilig geland

Het nieuwe Amerikaanse ruimteschip voor bemand transport Crew Dragon is na een eerste en geslaagde testvlucht zoals gepland omstreeks 14.45 uur Belgische tijd in de Atlantische Oceaan neergekomen, zo was rechtstreeks op NASA TV te volgen.

Het speciaal uitgeruste bergingsschip Go Searcher van SpaceX is in de buurt, net als een onderzoeksvliegtuig van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA dat voor livebeelden zorgde.

De laatste keer dat de Amerikanen een ruimteschip voor bemand transport in de Atlantische Oceaan zagen landen was op 13 maart 1969 Apollo-9.