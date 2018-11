Spice Girls over Posh: "Zij zal naar ons kunnen komen kijken"

De vier Spice Girls die binnenkort op tournee gaan, kwamen daar deze ochtend in het Verenigd Koninkrijk over vertellen op radiozender 'Heart'. Ze deden dat tijdens het programma van Emma Bunton (Baby Spice) and Jamie Theakston. De Spice Girls hadden het er uitgebreid over de afwezigheid van Posh Spice, maar steunen haar keuze.

De zangeressen bespraken tijdens de radioshow de afwezigheid van Victoria Beckham (Posh Spice) tijdens de nieuwe tournee. "Uiteraard is zij een reusachtig deel van de band", klonk het. "Ze is opgewonden voor ons, maar we steunen elkaars beslissingen."

Mel B grapte tijdens de show wel dat Posh erbij zou zijn," op 14 juni in Wembley (Londen)", terwijl de band daar op 15 juni zal optreden. De dames voegden er nog aan toe dat Posh nu als enige van hen de kans heeft om de Spice Girls op het podium te zien.

Het zal de eerste keer zijn dat de Spice Girls samen optreden sinds de Olympische Spelen in 2012.

Lees ook: