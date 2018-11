Spice Girls maken tournee zonder Victoria Beckham

Er komt een nieuwe tournee van de Spice Girls, maar wel zonder Victoria Beckham. De groep heeft dat zelf bevestigd via Twitter. Volgend jaar trekken de Spice Girls rond in het Verenigd Koninkrijk.

Met een video op sociale media werd de nieuwe tour aangekondigd door Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie Brown en Melanie Chisholm. Het viertal zal zes optredens geven tijdens hun ‘Spice World Tour’, te beginnen met Manchester op 1 juni 2019. Daarna zullen ze ook nog Coventry, Sunderland, Edinburgh en Bristol aandoen. Afsluiten doen ze in Londen.

Grote afwezige is Posh Spice, ons intussen beter bekend als Victoria Beckham. Zij zal niet te zien zijn op de podia van de wereldtournee, omdat ze zich naar verluidt wil concentreren op haar modebedrijf. Ondanks haar afwezigheid zou ze toch nog miljoenen verdienen aan de tour: ze bezit immers een flink deel van de muziekrechten van de Spice Girls.

De Spice Girls was een van de meest succesvolle groepen uit de jaren negentig: tussen 1994 en 2001 waren ze alomtegenwoordig. Hun laatste tournee dateert intussen al van meer dan tien jaar geleden; hun laatste optreden was op de slotceremonie van de London Olympics in 2012.