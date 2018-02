Spice Girls komen terug samen

De Spice Girls hebben plannen om samen te werken rond enkele "nieuwe opportuniteiten". Dat hebben de vijf bandleden bevestigd na een reünie in het huis van Geri -Ginger Spice- Horner.

De iconische meidengroep, die oorspronkelijk in 1994 werd gevormd, ging uiteen in 2000 maar kwam opnieuw samen voor een live-tournee in 2007 en 2008. Hun laatste optreden dateert intussen van 2012 tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen in Londen.

"We hebben een leuke namiddag gehad waarbij we herinneringen hebben opgehaald aan de geweldige tijd die we samen hebben meegemaakt", klinkt het in een statement. De vijf zaten vermoedelijk voor het eerst sinds 2012 in dezelfde ruimte. "We zijn altijd sterk onder de indruk van de belangstelling die er over de hele wereld is voor The Spice Girls. De tijd lijkt rijp om nieuwe geweldige mogelijkheden samen te verkennen."

Volgens de Britse krant The Sun zouden de vijf bandleden elk 10 miljoen pond (11 miljoen euro) krijgen voor nieuwe projecten. Ook zou Victoria Beckham in elk geval niet meer willen zingen.