Spar opent eerste winkels zonder kassa

In enkele supermarkten van Spar kunnen klanten binnenkort winkelen zonder langs de kassa te passeren. Boodschappen scannen en afrekenen doet de klant zelf met zijn smartphone. Het nieuws werd bekendgemaakt door de Amerikaanse leverancier van het selfscansysteem.

De Spar-winkels behoren tot de Colruyt-groep. Het is de eerste supermarktgroep die in ons land experimenteert met kassaloos winkelen. Nog voor de zomer zullen enkele Spar-winkels met het systeem worden uitgerust, bevestigt Colruyt-woordvoerster Hanne Poppe. Het is nog niet bekend welke winkels dat zullen zijn. Leverancier van het systeem is FutureProof Retail uit New York.

"Zeker klanten die maar enkele dingen nodig hebben, zullen heel wat tijd besparen", zegt Dirk Depoorter van Retail Partners Colruyt Group, dat de zelfstandige winkels van de Colruyt Group overkoepelt, in het persbericht. De oplossing kan bovendien geïntegreerd worden in de Xtra-kaart van de groep.