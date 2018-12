Spacey doorbreekt stilzwijgen: "Ondanks eigen dood, voel ik me goed"

Kevin Spacey heeft na ruim een jaar stilte weer van zich laten horen op Twitter. In een video ‘Let me be Frank’ is de 59-jarige acteur te zien als zijn House of Cards-personage Frank Underwood. Spacey lijkt niet alleen een comeback aan te kondigen, maar lijkt ook in te gaan op de beschuldigingen van seksueel misbruik aan zijn adres.

“Ondanks alle vijandigheid, de krantenkoppen, de verdachtmakingen zonder rechtszaak. Ondanks alles, zelfs mijn eigen dood, voel ik me verrassend goed”, zegt Spacey in de ruim drie minuten durende video. “En mijn vertrouwen dat je uiteindelijk de volledige waarheid zult kennen, groeit met de dag.”

Let Me Be Frank https://t.co/OzVGsX6Xbz — Kevin Spacey (@KevinSpacey) 24 december 2018

Aangeklaagd

De video komt op een opmerkelijk moment. Een paar minuten voordat Spacey de beelden deelde, werd duidelijk dat hij wordt aangeklaagd voor het seksueel mishandelen van een achttienjarige man. Het voorval zou twee jaar geleden hebben plaatsgevonden, meldt The Boston Globe. Op 7 januari wordt de acteur voorgeleid.

Vorig jaar oktober was Star Trek-acteur Anthony Rapp de eerste die Spacey beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag. Niet lang nadat Rapp zijn verhaal deed, reageerde Spacey op Twitter op de beschuldiging. In zijn bericht kwam Spacey uit de kast, zijn geaardheid was al jaren een publiek geheim. Dat Spacey juist als reactie op Rapps verhaal uit de kast kwam, werd gezien als afleidingsmanoeuvre.

Netflix zwijgt

Streamingdienst Netflix zegt niet te willen reageren op de cryptische video van acteur Kevin Spacey. Dat meldt The Hollywood Reporter na navraag te hebben gedaan bij het bedrijf.