Soulzangeres Aretha Franklin (76) overleden

De Amerikaanse zangeres Aretha Franklin is vandaag overleden. Dat heeft haar publicist meegedeeld aan het nieuwsagentschap Associated Press (AP). De Queen of Soul werd 76 jaar. Ze was ernstig ziek en overleed in haar huis in Detroit.

De familie liet maandagochtend weten dat Aretha’s gezondheid fel achteruit was gegaan en ze zich voorbereidden op haar dood. De familie vroeg aan het publiek om te bidden en de privacy van de familie te respecteren.

Gezondheid

Aretha Franklin werd in 2010 getroffen door alvleesklierkanker maar heeft altijd beweerd deze ziekte te hebben overwonnen. Het is onduidelijk of de ziekte haar nu fataal werd, of haar dood een andere oorzaak kent. Vorig jaar leed ze wel aan uitdrogingsverschijnselen en had ze ook evenwichtsstoornissen.

Haar laatste concert deed ze in Philadelphia in augustus 2017, daarna trad ze nog éénmaal op in november 2017 tijdens een event van de Elton John Foundation tegen aids.

Prijswinnares

Tijdens haar carrière won Franklin 18 Grammy Awards en 20 Emmy's. In 2005 ontving ze van president George W. Bush een Presidential Medal of Freedom, de hoogste Amerikaanse onderscheiding die een burger in de Verenigde Staten kan krijgen.