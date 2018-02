Snapchat bezwijkt (nog) niet onder druk

Meer dan een miljoen mensen hebben een petitie ondertekend waarin ze vragen aan Snapchat om terug te keren naar de vroegere versie. Maar daar ligt CEO Evan Spiegel niet wakker van. Dat heeft hij gezegd op een technologieconferentie in San Francisco.

Snapchat voerde vorige week een update uit, maar heel wat gebruikers zijn er dus niet tevreden mee. Op de Goldman Sach's Internet en Technology conferentie in San Francisco sprak de CEO van Snapchat zich uit over de nieuwe update. "Het zal wat tijd in beslag nemen om er aan te wennen", klinkt het. "Ik ben blij met de positieve én de negatieve reacties op de nieuwe versie", klinkt het.

Focus op communicatie

In de nieuwe update worden berichten van media en vrienden gescheiden. De stories staan niet meer bij de media, maar boven de individuele snaps en berichten van vrienden.

"We vonden het vooral frustrerend dat beide kanten van de camera er hetzelfde uitzagen", zegt Spiegel. "Het waren allebei lijsten van vrienden. Dat had niet veel nut omdat de gebruikers op die manier niet meer gefocust waren op communicatie, ze waren gefocust op de relatie met hun vrienden."

"Celebrities niet echte vrienden"

"We zijn tevreden met wat we nu zien", gaat de CEO verder. "Wat opvalt is dat sommige klachten van gebruikers juist de filosofie van de vernieuwing versterkt", legt hij uit.

"Zo is een van de klachten: 'Vroeger was het net alsof celebrities echt mijn vrienden waren'. Wij hebben zoiets van: inderdaad, dat zijn ook jouw echte vrienden niet."

Veel gebruikers vinden Spiegel's uitleg maar niks, zij willen vooral de oude versie terug.

Lees ook:

700.000 mensen willen oude Snapchat terug

Wat is er nu net veranderd aan Snapchat?

Zo krijg je de 'oude' Snapchat terug