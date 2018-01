Wie niet staat te springen voor een kleurrijke stappenteller of smartwatch is misschien wél te vinden voor de slimme ring van Motiv. De wearable doet zowat alles wat een Fitbit kan - hij telt je stappen, meet je hartslag en weet of je wakker ligt 's nachts.

De fitness ring van Motiv valt natuurlijk op aan z'n uiterlijk. Het minimalistische design en de stijlvolle kleuren verbergen heel wat technologie. En het goede nieuws is dat de ring drie dagen zonder opladen kan.