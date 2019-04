Slechts één koppel blijft samen na 'Blind Getrouwd'

De lach was niet van hun gezicht af te slaan in de slotaflevering van Blind Getrouwd: Line en Victor blijven ook na het experiment een koppel. Dat bleek toen de deelnemers vijf maanden na hun jawoord voor het eerst verzamelden om terug te blikken op hun experiment en vooruit te blikken naar de toekomst.

De kijkers konden vaststellen dat de vonk bij Line en Victor dan toch was overgeslagen, want de twee vormen tot op heden een gelukkig koppel.

Het huwelijk van Line en Victor ging 5 maanden geleden veelbelovend van start. De twee voelden meteen een klik. Tijdens hun huwelijksreis donderden ze even van hun roze wolk af. Maar Line en Victor bleven praten en groeiden zo de afgelopen weken steeds dichter naar elkaar toe.

“Ik kijk naar Line met een glimlach”, klinkt het bij Victor. “Ik vind haar elke dag mooier en mooier en zie haar ook echt gráág. We doen het stap voor stap en zien wel wat de nabije toekomst brengt.” “Ik kan dat alleen maar bevestigen”, aldus Line.

“Het leukste vind ik Victors enthousiasme, zijn lach en het feit dat hij zo’n levensgenieter is. Op dat vlak staan we hetzelfde in het leven. En ook dat ik hem volledig kan vertrouwen, altijd.”

Ontluikende kriebels dus bij Line en Victor, maar helaas niet bij Tim en Elke en Stijn en Joke. De gehoopte extra sparkle bleef uit en dus besloten de koppels om niet langer getrouwd te blijven.

“We hebben er hard voor gewerkt en hebben onszelf niets te verwijten”, klonk het unaniem. “Ik heb er een vriend bij”, aldus Elke. En ook Stijn blikt met een goed gevoel terug: “Wetende wat ik nu weet: ik zou direct opnieuw meedoen.”.