Sinterklaas moet onschuld bewijzen in tweede film

Op de komst van Sinterklaas is het nog even wachten, maar je kan hem wel aan gaan bewonderen in de bioscoop. In Kinepolis Antwerpen is vanmiddag Sinterklaas en de Wakkere Nachten in première gegaan.

In de tweede Sinterklaasfilm wordt iedereen ’s nachts wakker gehouden door iemand die op de daken loopt. Uiteraard denkt iedereen dat het om Sinterklaas gaat en dus moet hij zijn onschuld bewijzen.

De film is de opvolger van de eerste Sinterklaasfilm, Ay Ramon! en is vanaf woensdag 24 oktober in de zalen te zien.