Simoni over 'Patser': "Zeker politiek geladen"

'Patser', de gloednieuwe langspeelfim van Adil El Arbi en Bilall Fallah, gaat vanavond in avant-première. De langspeelfilm over vier Marokkaanse vrienden in Antwerpen spaart werkelijk niemand: de politie, de Antwerpse politiek, de Marokkanen, de N-VA, ... enzovoort. "Ik ben niet bang voor de kritiek", zegt hoofdrolspeler Matteo Simoni in VTM NIEUWS. "Laat het het gesprek maar op gang trekken."

De film gaat over vier Marokkaanse vrienden in Antwerpen die ervan dromen om echte 'patsers' te worden. Ze willen zoals de grote jongens drugs verhandelen, maar ontketenen zo (bijna) een drugsoorlog in Antwerpen., Matteo Simoni speelt de hoofdrol: hij is Adamo, half-Italiaans, half-Marokkaans.

"Het is allemaal gebaseerd op feiten", zegt Simoni in onze studio. "Het is geromantiseerd, maar niet gelogen. Ik vind het misschien wel goed dat daar eens een film over gemaakt wordt."

In de film wordt werkelijk iedereen door het slijk gehaald: de politie, het Antwerps bestuur, Marokkanen in Antwerpen, de N-VA en ga zo maar door. "Het is zéker politiek geladen", geeft Simoni toe. "De stem die Adil en Bilall vertegenwoordigen, is niet die van de N-VA-stemmers."

Accent

"Vooral het accent, het taaltje, heeft me bloed, zweet en tranen gekost", zegt de acteur. "Dat was voor mij de grootste uitdaging van het project, maar ik heb me goed laten omringen door mijn medeacteurs. Zij hebben me geholpen om in die rol te kruipen."