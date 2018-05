Silvy De Bie covert 'Not an addict'

Een kwarteeuw geleden debuteerden Sarah en Gert Bettens nog als bescheiden broer en zus. Hun band 'The Choice' werd 'K’s Choice' en brak wereldwijd door. Vanavond staat de muziek van het duo centraal in 'Liefde voor Muziek' op VTM.

Na 25 jaar is 'K’s Choice' nog steeds een begrip in de Belgische rockscene. Vanavond staat hun uitgebreid repertoire centraal in 'Liefde voor Muziek'. De originele covers en verscheidenheid aan genres laten Sarah en Gert meer dan eens met open mond achter.

Silvy De Bie liet de voorbije weken een andere kant van zichzelf zien, maar keert vanavond terug naar haar vertrouwde sound. Voor het eerst in 'Liefde voor Muziek' steekt ze een song in een typisch Sylver-jasje. En dan nog wel dé klassieker onder de 'K’s Choice'-nummers: 'Not an addict'.