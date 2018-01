Sieg neemt ook deel aan 'Boxing Stars'

Acteur en presentator Sieg De Doncker neemt ook deel aan het nieuwe VTM-programma ‘Boxing Stars’, waarin bv’s met elkaar op de vuist gaan. Vanmorgen stond hij al een eerste keer in de ring tegen Q-dj Wim Oosterlinck. Die werd in de ring gegooid door het Q-ochtendduo Sam & Heidi voor de actie ‘Blind Gedropt’.

Wim Oosterlinck is vanaf deze week officieel ochtend-dj op Qmusic. Zijn collega’s Sam en Heidi willen eerst testen of Wim wel met onverwachte gebeurtenissen kan omgaan. Daarom wordt hij al de hele week in vreemde situaties ‘gedropt’, waaruit hij zich moet proberen te redden.

Vanmorgen werd hij gedropt in de boksring bij Sieg De Doncker, een van de nieuwe kandidaten van het VTM-programma ‘Boxing Stars’. Zonder enige bokservaring moest hij zich bewijzen in de ring en letterlijk knokken om te overleven. En dat allemaal onder toeziend oog van voormalig wereldkampioene boksen Daniëlla Somers.

Wie wint er?

Wim moest heel wat kloppen incasseren en vooral zijn lever moest het even ontgelden na een stevige mep van Sieg. Uiteindelijk bleef Wim wel overeind, al heeft zijn ego wel even een lichte dreun gekregen. “Het was leuk om eens met mij te lachen waarschijnlijk? Nu weet ik echt dat dit niks voor mij is. Ik had echt zoveel schrik”, lachte hij na afloop van de wedstrijd. Na drie intensieve rondes was Sieg de verdiende winnaar van de kamp.

Sieg De Doncker is de nieuwste kandidaat in een rijtje bv’s die met elkaar op de vuist gaan. Erik Goossens, Bieke Ilegems, Kamal Kharmach, Oscar Willems, Marie Verhulst, Stefanie Deroover, Bill Barberis, Laura Tesoro, Natalia en Faroek Özgünes hebben al bevestigd.

Bekijk hier de volledige bokswedstrijd tussen Wim Oosterlinck en Sieg De Doncker: