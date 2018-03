'The Shape of Water' wint Oscar beste film

De fantasyfilm ‘The Shape of Water’ heeft de Oscar voor beste film gewonnen. In totaal kaapte de film van Guillermo del Toro vier prijzen weg.

Met vier Oscars schiet 'The Shape of Water' de hoofdvogel af op de uitreiking van de 90ste Oscars. Del Toro werd ook beste regisseur. Daarnaast haalde het scifisprookje nog de Oscar voor beste soundtrack (van Alexandre Desplat) en de Oscar voor beste productieontwerp binnen.

'The Shape of Water' is een romantische fantasyfilm tegen de achtergrond van de Koude Oorlog. De prent speelt zich af in het Amerika van 1962 en draait rond de ontdekking door de hoofdpersonages van een geklasseerd geheim experiment in de vorm van een mythische zeecreatuur.

Beste acteur

Gary Oldman heeft de Oscar voor beste acteur in de wacht gesleept voor zijn vertolking van oorlogspremier Winston Churchill in 'Darkest Hour' van de Britse regisseur Joe Wright. De Brit stak onder meer Daniel Day-Lewis en Timothée Chalamet de loef af.

Day-Lewis had voor zijn vertolking in 'Phantom Thread' - naar eigen zeggen zijn afscheid als acteur - zijn vierde beeldje kunnen winnen. De 22-jarige Chalamet had geschiedenis kunnen schrijven als jongste mannelijke Oscarwinnaar ooit als hoofdrolspeler.

Beste actrice

Frances McDormand won de Oscar voor beste actrice voor haar hoofdrol in ‘Three billboards outsite Ebbing, Missouri’ van Martin McDonagh. Het is de tweede keer in haar carrière dat McDormand dat beeldje in de lucht mag steken. In 1997 won ze de prijs al voor haar rol in ‘Fargo’ van Joel en Ethan Coen.

Vannacht liet ze Sally Hawkins ('The Shape of Water'), Margot Robbie ('I, Tonya'), Saoirse Ronan ('Lady Bird') en Meryl Streep ('The Post') in het zand bijten. Voor Streep was het haar 21ste Oscarnominatie.

Hieronder een overzicht van alle winnaars.

Beste mannelijke hoofdrol: Gary Oldman

Beste mannelijke bijrol: Sam Rockwell

Beste vrouwelijke hoofdrol: Frances McDormand

Beste vrouwelijke bijrol: Allison Janney, ‘I, Tonya’

Beste Film: The Shape of Water

Beste regie: Guillermo Del Toro, ‘The Shape of Water’

Beste originele song: Remember Me (Coco)

Beste originele soundtrack: Alexandre Desplat, ‘The Shape of Water’

Beste Cinematografie: Roger A Deakins, Blade Runner 2049

Beste Make-up en Haar: ′Darkest Hour’, Kazuhiro Tsuji, David Malinowski en Lucy Sibbick

Beste Kostuumontwerp: ′Phantom Thread’, Mark Bridges

Beste Documentaire: ‘Icarus’

Beste Muziekmontage: ′Dunkirk’, Richard King en Alex Gibson

Beste Soundmix: ′Dunkirk, Mark Weingarten, Gregg Landaker, en Gary A. Rizzo

Beste Productieontwerp: ‘The Shape of Water’

Beste Niet-Engelstalige Film: ′A Fantastic Woman’ (Chili)

Beste Geanimeerde Kortfilm: ‘Dear Basketball’

Beste Animatiefilm: ‘Coco'

Beste Visuele Effecten: ‘Blade Runner 2049'

Beste Filmmontage: ‘Dunkirk’, Lee Smith

Beste Documentaire (kort): ‘Heaven is a Traffic Jam on the 405'

Beste Kortfilm: ‘The Silent Child’

Beste Aangepast Script: ‘Call Me By Your Name’, script door James Ivory

Beste Origineel Script: ‘Get Out’, geschreven door Jordan Peele