"'The Shape of Water' verwachte winnaar"

“‘The Shape of Water is geen onverwachte winnaar van de Oscar voor beste film”, zegt VTM NIEUWS-journaliste Aagje Vanthomme. “Het werd een nek-aan-nekrace met ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ en stiekem had ik toch gehoopt dat die het zou worden.”

‘Three Billboards’ won eerder al enkele Golden Globes en BAFTA Awards. “Ik ben toch ook wel een beetje tevreden omdat ‘Three Billboards’ twee andere belangrijke prijzen heeft gewonnen”, gaat Vanthomme verder. De zwarte komedie sleepte de Oscar voor beste actrice, Frances McDormand, en die voor beste mannelijke bijrol, Sam Rockwell, in de wacht.

MeToo

Op de Oscaruitreiking was er niet heel veel te merken van de MeToo-beweging. “Ik was verwonderd dat we zo weinig zwart hebben gezien op de rode loper. Bij de BAFTA Awards en de Golden Globes waren alle vrouwen in het zwart gekleed. We zagen vannacht andere kleuren en heel veel wit, maar het was niet duidelijk of dat met opzet was”, vertelt Aagje Vanthomme.

Frances McDormand haalde in haar speech wel MeToo aan. Ze vroeg alle genomineerde vrouwen om op te staan en zei “Kijk rond, we hebben allemaal verhalen te vertellen en te schrijven”.

