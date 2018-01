'The Shape of Water' 13 keer genomineerd voor Oscars

'The Shape of Water' van de Mexicaanse regisseur Guillermo del Toro is dertien keer genomineerd voor de Oscars. Dat maakte de Academy vandaag bekend. Andere grote kanshebbers om de felbegeerde gouden beeldjes in de wacht te slepen zijn 'Dunkirk', 'Three Billboards outside Ebbing, Missouri' en 'Lady Bird'.

De film speelt zich af in het VS van de jaren vijftig. In een speciaal onderzoekscentrum wordt een bizar wezen gevangen gehouden, dat in de loop van de film een unieke band krijgt met een kuisvrouw. Del Toro heeft een topcast kunnen strikken voor zijn prent: Sally Hawkins, Michael Shannon en Octavia Spencer zetten een zeer sterke prestatie neer. Velen noemen 'The Shape of Water' een sprookje voor volwassenen.

Net geen record

Met dertien nominaties komt 'The Shape of Water' net niet aan het recordaantal nominaties: 'La la Land' (2017), 'Titanic' (1997) en 'All About Eve' (1950) kregen elk veertien nominaties. De 90ste Oscars worden op 4 maart uitgereikt in Hollywood, en live uitgezonden op ABC. Net als vorig jaar neemt talkshowhost en comedian Jimmy Kimmel de presentatie voor zijn rekening.

Del Toro's film is genomineerd in dertien categorieën, onder andere 'Beste Film' en 'Beste Scenario'. In de categorie 'Best Foreign Language Film' maakt de Belgische coproductie 'Loveless' kans op een beeldje.

Bekijk de volledige lijst van alle genomineerden hier.