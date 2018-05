Sergio Herman opent luxefrituur in Gent

Topkok Sergio Herman opent binnenkort een luxefrituur op de Groentenmarkt in Gent. Dat bevestigt een woordvoerder van Frites Atelier. Eerder kondigde hij al aan dat na Antwerpen ook in Brussel en Gent een Frites Atelier zou komen, maar nu weten we dus ook waar juist.

Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel staat de frituur op de Groentenmarkt sinds 1 april geregistreerd. De zaak zou op de hoek van de Groentenmarkt met winkelstraat Langemunt komen, waar voordien een schoenenzaak was.

“We krijgen deze week definitieve bevestiging van de stad of het honderd procent zeker is”, zegt de woordvoerder van Frites Atelier. De nieuwe frituur gaat naar verwachting deze zomer open.

De topkok uit Sluis breidt zijn frietzaakketen gestaag uit. Hij wil ook het concept dit jaar ook in Brussel lanceren. Eerder opende hij al vestigingen in Amsterdam, Antwerpen, Utrecht, Arnhem en Den Haag.

Het Frites Atelier serveert friet van culinaire topkwaliteit, gemaakt van Zeeuwse aardappelen. De frites worden geserveerd met een reeks speciale sauzen van de sterrenkok.