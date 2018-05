Sennek erg geliefd bij Eurosongpubliek

De Belgische kandidate voor het Eurosongfestival, zangeres Sennek, gaf gisteren in Lissabon (Portugal) haar laatste voorbereidende optreden, en dat viel in de smaak. Dinsdag komt Sennek echt aan de beurt en weten we of ze doorstoot naar de halve finales. Eén ding valt alvast op: Sennek is erg geliefd bij het Eurovisiepubliek, haar outfit iets minder.

Alle deelnemende landen bereiden zich momenteel voor op de halve finales van het Eurovisiesongfestival, die dinsdag en woensdag plaatvinden. Tijdens de eerste selecties op dinsdag komt de Belgische inzending voor het Eurosongfestival aan de beurt.

Volgens de Britten maakt zangeres Laura Groeseneken, zoals Sennek echt heet, kans op een plaats in de top tien. Volgens de Nederlanders maakt ze dan weer kans op de overwinning. Sennek neemt het dinsdag in elk geval op tegen andere topfavorieten zoals Israël en Cyprus.

Gewaagde outfit

Sennek zelf is trots op de vele positieve voorspellingen voor ons “kleine landje”, zegt ze. Dat de outfit waarmee ze zal optreden door critici niet zo positief onthaald wordt, legt ze dan ook naast zich neer. Zelf vindt de zangeres dat de outfit, die bestaat uit een broek én een rok, heel goed past bij haar Eurosonglied ‘A Matter Of Time’.