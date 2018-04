Senioren fit houden via app

Een student kinesitherapie aan de Vrije Universiteit van Brussel heeft oefeningen bedacht om ouderen in beweging te krijgen. Hij noemt het preventieve oefeningen om onze levenskwaliteit langer hoog te houden. Met 'Fiet vanuit je zetel', zo heet de applicatie, kunnen ouderen via video's simpele oefeneningen nadien.

Als we zeventig jaar oud zijn, hebben we al twintig procent van onze spiermassa verloren. En daarom wil de student af van het beeld van kinesisten die met ouderen door de gang wandelen om hen fit te houden. Want dat helpt niet, zegt hij. Met 'Fit vanuit je zetel' wil hij de levenskwaliteit zo lang mogelijk hoog houden.

Het zou niet alleen makkelijk zijn voor senioren om na te doen, maar het is wetenschappelijk bewezen dat het werkt. Bij 'Fit vanuit je zetel' kan je video's bekijken waarop de student oefeningen voordoet.