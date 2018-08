Scheiden is strategische deal voor miljonairs

Voor miljonairs is scheiden een strategische aangelegenheid. Hoe meer geld er is, hoe steviger het juridische gevecht. Dat is vanavond te zien in Telefacts Zomer.

“Cliënten plannen echtscheidingen. Ze zoeken me lang op voorhand op. Ze vragen om raad en ze plannen hun vertrek. Hoelang op voorhand plannen ze dat? 18 maanden”, zegt echtscheidingsadvocaat Davina Katz.

450 miljoen

Telefacts volgt onder meer Michelle Young die tien jaar geleden de scheiding aanvroeg van haar man, multimiljonair Scot Young. “Je ziet hier een lijst van de eigendommen en het bezit van in totaal 450 miljoen euro, met hem als wettelijke eigenaar”, zegt zijn ex-vrouw. Volgens Young zelf is hij alles kwijtgeraakt na een slechte zakendeal.

Telefacts Zomer is vanavond om 22 uur te zien bij VTM.