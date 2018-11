The Scabs krijgen Lifetime Achievement Award

De leden van The Scabs zullen op de volgende editie van de Music Industry Awards - beter bekend als de MIA's - een Lifetime Achievement Award in ontvangst mogen nemen. De Diestse rockgroep wordt op die manier bekroond voor een veertigjarige carrière, zo hebben de organisatoren meegedeeld.

The Scabs werd op het einde van de jaren zeventig opgericht. De doorbraak van de band kwam er in 1983, toen de EP 'Here's to You Gang', met daarop onder meer het nummer 'Matchbox Car' werd uitbracht. Later volgden nog klassiekers als 'Crystal Eyes', 'Hard Times, 'Don't You Know' en 'Robbin' the Liquor Store'.

In 1996, na enkele minder succesvolle jaren, gingen de leden uit elkaar. Maar zowat tien jaar later kwam de band weer samen om de succesvolle plaat 'Royalty in Exile' (1990) opnieuw live te brengen. Die reünie betekende meteen het begin van een nieuw hoofdstuk in de loopbaan van de band.

"Het is fantastisch deze Lifetime Achievement te mogen ontvangen op de MIA's", zo reageert zanger Guy Swinnnen. "Na veertig jaar zijn deze punkers er toch eindelijk in geslaagd om een prijs te ontvangen."

De MIA's is een initiatief van de VRT en Kunstenpunt. De prijzen worden op donderdagavond 7 februari 2019 uitgereikt in Paleis 12 in Brussel.