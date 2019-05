Sarah Bettens door het leven als Sam

Sarah Bettens (46), de zangeres van de groep K’s Choice, heeft bekendgemaakt dat ze voortaan als man door het leven gaat. In plaats van Sarah komt er nu Sam. “Ik wou dat mijn borsten eraf konden. Een gedachte die je liever niet hebt als je vrouw met borstkanker kampt, maar ze was er dus wel. En dan wéét je het gewoon.”

Ongeveer een jaar geleden maakte de zangeres pas de klik. “Het gevoel kríjgen en uitzoeken wat het precies was: dat vond ik aartsmoeilijk”, vertelt ze in De Standaard. “Ook omdat ik mezelf vergeleek met transgendermensen die het op jonge leeftijd van zichzelf wisten en er sneller naar handelden. Velen van hen weten het blijkbaar al van hun vijfde en voelen er zich ook vroeg slecht bij, compleet met zelfmoordneigingen, omdat ze eerst geen uitweg zien. Allemaal dingen die bij mij als kind en jong meisje niet aan de orde waren.” Maar anderzijds waren er wel duidelijke tekenen.

“Ik dacht rond die tijd ook iets waar ik achteraf bekeken niet trots op ben: ik wou dat mijn borsten eraf konden. Een gedachte die je liever niet hebt als je vrouw met borstkanker kampt, maar ze was er dus wel. En dan wéét je het gewoon.” Om antwoorden te krijgen, ging ze in therapie.

Echtgenoot

Het afgelopen jaar vertelde ze het nieuws dan aan familie en vrienden, die haar allemaal steunen. Ook haar vrouw Stef is helemaal mee in het verhaal. “Stef zag mij altijd al als een heel mannelijke vrouw, en dat is wat zij aantrekkelijk vindt. Ze twijfelde alleen nog omdat ze mij zag twijfelen. We zijn dan ­beginnen te praten, praten, praten, als echte vrouwen, ha ha. Ze heeft de switch gemaakt van iemand die mij steunde omdat ze mij graag zag naar iemand die helemaal méé was.”

Blijven zingen

Een van de redenen waarom Bettens lang twijfelde om aan de transitie te beginnen, is dat die ook muzikale gevolgen kan hebben. Als het gezicht van K’s Choice is haar stem onmiskenbaar, maar die kan wel veranderen door de hormonenbehandeling. Intussen is Sarah een maand geleden gestart wel gestart met medicatie. “Ik ben met een lage dosis hormonen begonnen, om de overgang geleidelijker te maken dan bij de meeste mensen gebruikelijk is. Puur om te kunnen zien wat er zal veranderen aan mijn stembanden.” Het blijft onzeker, maar dat is het haar waard. “Ik zou heel graag blijven zingen, maar ik wil niet op mijn 80ste op mijn sterfbed liggen en spijt hebben dat ik transgender was en er nooit iets mee gedaan heb.”