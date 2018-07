Samsung stuurt per ongeluk foto's door

Een handvol Samsung-gebruikers laten weten dat ze met een bizar probleem zitten: hun telefoon heeft zonder hun medeweten privéfoto’s verstuurd naar willekeurige contacten via Samsungs eigen berichtenapp. Dat kwam Gizmodo op het spoor. De meeste gebruikers hadden geen idee dat er foto’s gedeeld werden tot de ontvanger hen daarop attent maakte.

De klachten sijpelden sinds vorige week binnen via Reddit en het officiële forum van Samsung. Gebruikers melden dat de Samsung Messages-app – de standaardberichtenapp – uit eigen beweging berichten en foto’s doorstuurt. Een gebruiker laat weten dat zijn Samsung Galaxy S9+ zijn volledige fotogalerij doorsluisde via sms terwijl hij ’s nachts lag te slapen. Gelukkig kwamen de foto’s enkel terecht bij zijn vriendin.

Op zijn eigen telefoon vond hij echter geen bewijs dat er ooit foto’s werden verstuurd. Minstens een handvol gebruikers zeiden iets gelijkaardigs te hebben meegemaakt.

“Liever een exploderende telefoon”

De gedachte dat privéfoto’s gedeeld kunnen worden met eender welke persoon uit de contactenlijst, is voor vele gebruikers voer voor nachtmerries. “Geef me maar een spontaan exploderende telefoon, Samsung, in plaats van dit nachtmerriescenario”, klinkt het.

Tot nu toe blijft het probleem gelukkig beperkt. Het gros van de getroffen gebruikers lijkt klant te zijn van Amerikaanse telecomprovider T-Mobile. In de Benelux lijken vooralsnog geen gebruikers last te hebben van de bug.

Samsung zegt op de hoogte te zijn van het euvel en zoekt naar een oplossing. Intussen kunnen gebruikers best overschakelen naar een andere berichtenapp of de toestemmingen van Samsungs berichtenapp intrekken, zodat de app geen toegang heeft tot de galerij, raden verschillende media aan.