Samsung stelt 3 galaxy watches voor

Samsung onthult een nieuw slim horloge, de Galaxy Watch. Met het apparaatje bedien je andere toestellen, neem je via bluetooth telefoontjes aan en hou je je gezondheid in de gaten. Volgens de fabrikant kan de batterij van de grootste variant meer dan 80 uur mee bij een gemiddeld gebruik.

De Galaxy Watch is 42 of 46 mm groot en verschijnt in de kleuren zilver, zwart en goudroze. Klanten kunnen kiezen uit verschillende wijzerplaten en horlogebandjes. Rond de wijzerplaat zit een ring waarmee je opties invoert, het volume regelt of oproepen aanneemt. De Galaxy Watch maakt analoge tikgeluiden en het is ook mogelijk een klok te laten luiden bij elk vol uur.

Hardware

Volgens Samsung is het toestel “extreem duurzaam door het gebruik van Corning Gorilla Glass DX+ en de beste waterdichtheid die je kunt bedenken”. De 5 ATM-rating houdt in dat je met het horloge kan douchen en zwemmen, maar niet duiken of waterskiën. De apparaten draaien op een Exynos 9110-dualcoreprocessor, met een kloksnelheid van 1,15 GHz. Ze bevatten 768 MB RAM en 4 GB opslaggeheugen en ondersteunen bluetooth 4.2, wifi-n, NFC en gps.

De 46mm-versie heeft een rond 1,3"-amoledscherm met resolutie van 360x360 pixels. Dit zilveren model weegt zonder bandje 63 gram en heeft een accucapaciteit van 472 mAh. De 42mm-variant heeft een 1,2"-amoledscherm met resolutie van 360x360 pixels en moet het doen met een accucapaciteit van 270 mAh. Het gewicht is met 49 gram wat lager en dit model komt in het zwart en goudroze uit.

Volgens Samsung zingt het grote toestel het tot 80 uur uit bij een gemiddeld gebruik en tot 168 uur bij weinig gebruik. Het model van 42 mm moet meer dan 45 uur halen bij gemiddeld gebruik en tot 120 uur bij weinig gebruik.