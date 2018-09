Sam De Bruyn deelt emotioneel verhaal: "Don't drink and drive"

Vanmorgen heeft Sam De Bruyn op Qmusic het geheim verteld dat hij een tijd geleden dronken is tegengehouden door de politie en zes uur zijn rijbewijs heeft moeten afgeven. Hij schaamt zich daar enorm voor, maar hij heeft toch besloten om het geheim vanmorgen te delen. De presentator wil zich daarmee inzetten om awareness te creëren rond ‘don’t drink and drive’.

Sam heeft ook Vincent Leus, de papa van Emilie Leus, leren kennen. Emilie is een meisje dat een paar jaar geleden doodgereden is door een dronken chauffeur. Sam zet zich nu dan ook hard in voor het fonds Emilie Leus, waarmee de ouders geld inzamelen voor verkeersveiligheid.

Het is iets waar Sam zich enorm over schaamt, maar waar hij wel graag over wil vertellen omdat hij mensen echt wil waarschuwen om niet te drinken en te rijden. Sam is gisterenavond met Vincent ook naar de plek gegaan waar zijn dochter Emilie is doodgereden. En dat was een heftig moment.