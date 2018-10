Ryan Gosling speelt eerste man op de maan

Vanaf vandaag draait First Man in de cinema, een film over de eerste man op de maan, Neil Armstrong. De manier waarop acteur Ryan Gosling en regisseur Damien Chazelle de actie in beeld brengen, is volgens onze filmjournalist Aagje Vanthomme verbluffend.

First Man gaat over het moeizame parcours dat leidde tot de historische maanlanding, en de mislukkingen onderweg. De film schetst het portret van een zwijgzame ingenieur die worstelt met de dood van zijn dochtertje, maar toch gewoon doorgaat met wat voor hem het allerbelangrijkste is: landen op de maan. Dat er tijdens vorige pogingen drie andere astronauten omkwamen, en dat hij zelf bijna sterft bij het oefenen van de landing, is voor de man van ondergeschikt belang.

Zo realistisch mogelijk

Om de film zo realistisch mogelijk te maken zagen de acteurs tijdens de opnames constant de aarde en de maan op een led-scherm. Ze voelden zelf hoe het was om in de krakende, rammelende capsule te zitten. “Ik stond via mijn oor in contact met astronauten die bij die missies betrokken waren, het was surrealistisch”, aldus Gosling.

“Het vraagt moed om in een vliegtuig te stappen waar nog nooit mee is gevlogen, het toestel tot zijn uiterste drijven om te zien waar zijn zwaktes zitten en ze te verbeteren", zegt hij nog. "Dat zegt iets over Neil. Hij gaat zo tot het uiterste dat zijn leven echt in gevaar is.”