Ruth Beeckmans breekt record Ed Sheeran

Actrice Ruth Beeckmans heeft opnieuw getoond dat geen uitdaging haar te groot is. In het programma 'Beste Kijkers' ging ze samen met Jacques Vermeire de strijd aan om het record van Ed Sheeran om 55 Maltesers in één keer in zijn mond te steken, te verbreken. Ruth slaagde in haar opzet en stak maar liefst 60 Maltesers tegelijk in haar mond.

Ed Sheeran werd tijdens Carpool Karaoke door presentator James Cordon uitgedaagd zoveel mogelijk Maltesers in één keer in zijn mond te steken. Hij nam de uitdaging aan en slaagde erin maar liefst 55 stuks in zijn mond te steken. Een record dat volgens Nathalie Meskens perfect verbroken kon worden dus daagde zij op haar beurt in het programma 'Beste Kijkers' Jacques Vermeire en Ruth Beeckmans uit.

Niet inslikken

Vermeire hield het na 28 stuks voor bekeken maar Ruth ging dapper verder en slaagde er in maar liefst 60 volledige Maltesers tegelijk in haar mond te steken. Ze opeten was er teveel aan want de chocoladebonbons eindigden in een vuilnisbak. Of Ruth de komende weken nog Maltesers zal willen eten, betwijfelen we ten zeerste…

Bekijk hier het fragment: