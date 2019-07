Russi Taylor, stem van Minnie Mouse, is overleden

Minnie Mouse is overleden, of toch de stem die het animatiefiguurtje tot leven bracht. Russi Taylor was meer dan dertig jaar lang de stem van Minnie Mouse, maar gaf ook gestalte aan vele andere karakters.

Zo was Taylor ook de stem van de betweterige nerd Martin Prince uit ‘The Simpsons’ of de tweeling Sherri en Terri uit diezelfde reeks.

Ook Kwik, Kwek en Kwak uit ‘Ducktales’ kwamen uit de mond van Taylor, en in de ‘Flintstones’ werd Pebbles door haar tot leven gebracht.

Disney-CEO Bob Iger reageerde emotioneel op het overlijden van de 75-jarige stemactrice. “Minnie Mouse is haar stem kwijt”, klinkt het.