Roskam maakt film over 'Emmanuele'-actrice

De Belgische regisseur Michaël Roskam gaat een film maken over Sylvia Kristel, de Nederlandse actrice die in 2012 overleed. Zij werd bekend door haar rol in de pikante film ‘Emmanuele’. De hoofdrol is weggelegd voor de Nederlandse Sylvia Hoeks, die dit jaar schittert in ‘Blade Runner 2049’.

De film ‘Emmanuele’ uit 1974 betekende een revolutie op het vlak van erotische films. Voor de Nederlandse actrice Sylvia Kristel was het haar grote doorbraak, maar op privévlak verging het haar minder goed. De film van Roskam, bekend van onder meer ‘Rundskop’ en ‘Le Fidèle’, focust dan ook op haar persoonlijk leven.

Het scenario zal worden geschreven voor Dimitri Verhulst, die met ‘De helaasheid der dingen’ en ‘Problemski Hotel’ al twee van zijn boeken verfilmd zag. De mosterd voor het scenario haalt Verhulst mogelijk uit ‘Naakt’, de autobiografie van de overleden actrice. De focus ligt vooral op haar leven in de jaren 70 en 80, toen ze onder meer een relatie had met Hugo Claus en kampte met drank- en drugsproblemen.

Actrice uit ‘Blade Runner’

De rol van Sylvia Kristel wordt gespeeld door de Nederlandse actrice Sylvia Hoeks. Zij is onder meer bekend door haar rol van Luv in ‘Blade Runner 2049’. De Nederlandse actrice won in 2014 nog de ‘Sylvia Kristel Award’, een Nederlandse prijs voor wie "de gedachte aan Sylvia Kristel als cultureel fenomeen en inspiratiebron doet voortleven".