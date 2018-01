De Nederlandse rapper Ronnie Flex, bekend van zijn hit ‘Drank en Drugs’ is opgenomen in een afkickkliniek om van zijn cannabisverslaving af te geraken. Dat post hij op zijn Instagramaccount en zijn management bevestigt het aan RTL Boulevard.

“Ben ff gaan afkicken in rehab… iedereen schrijf me brieven in dm & stream mijn tunes”, zegt de rapper waarmee hij aan zijn fans vraagt om hem boodschappen toe te sturen via Instagram. Zijn management zegt dat het om een wietverslaving gaat.