In rolstoel? Geen probleem in deze attractie

De ‘Droomvlucht,’ een populaire attractie in de Efteling, is nu ook toegankelijk voor mensen met een beperking. Ze nemen niet plaats in de attractie zelf, maar in een speciale ruimte. “Net alsof je naast elkaar zit,” klinkt het.

Mensen met een beperking kunnen sinds vanmorgen een ritje in de ‘Virtuele Droomvlucht’ maken. Dat gebeurt via een verduisterde ruimte, waarin de gasten ook kunnen communiceren met hun medebezoeker.

Wind

“Alle zintuigen worden geprikkeld door de koptelefoon en microfoon van de gehandicapte gast te verbinden met zijn medebezoeker. Ze voelen, horen en ruiken hetzelfde,” zegt Fons Jurgens van de Efteling aan het Brabants Dagblad.

Afstudeerproject

Freek Teunen bedacht de virtuele versie van de attractie. Hij maakte er zijn afstudeeropdracht van voor de Universiteit van Twente en kreeg financiële steun van de Efteling. Hij vond dat ook mensen met een beperking een ritje moesten kunnen maken, zeker omdat er zoveel digitale ontwikkeling is.

Gerdy Zijlmans heeft een beenprothese en kon vanmorgen voor het eerst een ritje maken in de attractie. Zij is laaiend enthousiast: “Het lijkt wel alsof je naast elkaar zit, we waren volop aan het praten.”

Bekijk hier hoe een ritje in de ‘Virtuele Droomvlucht’ er uitziet:

Foto: De Efteling