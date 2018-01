Roel Vanderstukken terug in 'Familie'

Roel Vanderstukken is helemaal terug! Hij heeft net een foto gepost op zijn Instagram-account waarin hij aankondigt dat hij opnieuw op de set van VTM-soap 'Familie' staat. "Kijk eens wie terug is", staat onder de vrolijke foto te lezen.

De 41-jarige acteur moest enkele maanden herstellen van zijn hartoperatie. Zijn rol van Benny werd in tussentijd vertolkt door Govert Deploige, vooral bekend om zijn rollen in Thuis en W817.

Vanderstukken heeft duidelijk zin om terug op het scherm te komen als Benny. "Kijk eens wie terug is #vtmfamilie BackinBennyBusiness", staat bij de foto. Vanaf dinsdag 6 maart is hij opnieuw te zien in de soap.

#lookwhosback #vtmfamilie BackInBennyBusiness #BIBB Een bericht gedeeld door Roel Vanderstukken (@roel.vanderstukken) op 4 Jan 2018 om 1:28 (PST)

