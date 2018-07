Rock Werchter: Dit mag je verwachten

Rock Werchter belooft dit jaar weer een topeditie te worden met namen als Queens Of The Stone Age, Ben Howard, Nick Cave, Noel Gallagher en Arctic Monkeys. Festivalreporter van VTM NIEUWS, Sean Vanonckelen, somt even de bijzonderheden op.

Rock Werchter krijgt er dit jaar een podium bij. ‘The Slope’ wordt na ‘The Barn’, de ‘Main Stage’ en 'KluB C' het vierde podium van het festival. “The Slope stond er vorig jaar ook”, legt VTM NIEUWS-journalist Sean Vanonckelen uit.

"Het is de groene helling waar je op kan picknicken en uitrusten. Nu komt er bovenaan op die 'slope' ook een kleiner podium voor talent van morgen. Ook 'The Barn' wordt groter. Er is een nieuwe tent waar nu plaats is voor 20.000 festivalgangers. Genoeg plaats dus om naar muziek te luisteren en te dansen."