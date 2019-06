Rijk worden vanuit je zetel, of pure oplichting? Undercover bij internetbedrijven

Internetbedrijven die beloven dat je veel geld kan verdienen door gewoon van thuis te werken, zijn vergelijkbaar met sektes. Dat beweert een Britse reportagemaakster vanavond in het actualiteitenmagazine Telefacts Zomer.

De journaliste ging undercover in de wereld van de netwerkmarketing met schoonheidsproducten. De bedrijven zijn ook in België actief via onlineadvertenties. Ze beloven succesvolle carrières maar volgens de Britse journaliste draait het helaas meestal anders uit, op menselijke en financiële drama’s.

