Regisseur Stijn Coninx vecht tegen darmkanker

Er is darmkanker geconstateerd bij Stijn Coninx (62), dat heeft de regisseur zelf verklaard in een persmededeling. De filmregisseur heeft zich ook onmiddellijk teruggetrokken uit de opnames van een nieuwe reeks van ‘Dag Sinterklaas’.

“Net in de week van 30 jaar ‘Kom op tegen Kanker’ is er darmkanker bij mij vastgesteld. Ik ben er me er altijd bewust van geweest hoe belangrijk deze actie is, hoeveel families reeds, samen met de artsen tegen deze ziekte hebben gevochten. Samen met mijn gezin wens ik nu in alle sereniteit en met het volste vertrouwen in de artsen en de wetenschap onze strijd aan te gaan.”

Met die woorden laat regisseur Stijn Coninx vrijdag weten dat hij strijdt tegen kanker. Coninx staakt ook zijn professionele bezigheden, want hij was net gestart met de voorbereidingen voor de opnames van nieuwe afleveringen van de Ketnet-serie Dag Sinterklaas. “Sinterklaas en Zwarte Piet heb ik even in de steek gelaten. De ploeg van Dag Sinterklaas is intussen in goede handen van mijn vriend en collega-regisseur Frank Van Passel.”