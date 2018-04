Regisseur Milos Forman (86) overleden

De Amerikaanse topregisseur Milos Forman is op 86-jarige leeftijd overleden. Forman maakte vooral naam met films als 'One Flew Over the Cuckoo's Nest', 'Amadeus' en 'The People vs. Larry Flint'. Hij won in totaal twee Oscars.

Forman was van Tsjechoslovaakse afkomst. Hij werd geboren op 18 februari 1932 in Caslav, een stad ten oosten van Praag. Hij verloor op jonge leeftijd zijn ouders in de nazi-concentratiekampen. In de jaren zestig sloot hij zich aan bij de nieuwe golf van cineasten die zich tegen het communistische regime keerden in het voormalige Tsjechoslovakije.

Tussen 1964 en 1967 maakte hij drie Tsjechisch getitelde films, waaronder 'Black Peter' (1964) en 'The Loves of a Blonde' (1965). In augustus 1968, toen de Russische tanks Tsjechoslovakije binnenreden om de Praagse Lente een halt toe te roepen, was Forman in Parijs. Even later verhuisde hij via Frankrijk naar de Verenigde Staten.

'One Flew Over the Cuckoo's Nest'

Zijn carrière in Hollywood ging van start met 'Taking Off' in 1971. Vier jaar later maakte hij zijn eerste meesterwerk, 'One Flew Over the Cuckoo's Nest' (1975), met Jack Nicholson in een glansrol. Voor de film kreeg Forman zijn eerste Oscar.

"Amadeus'

Daarna maakte hij 'Hair' (1979) en 'Ragtime' (1981) en in 1983 keerde Forman terug naar Praag, waar hij het meesterwerk 'Amadeus' draaide, waarvoor hij zijn tweede Oscar won. De biografische muzikale film over componist Wolfgang Amadeus Mozart uit 1984 sleepte in totaal acht Oscars in de wacht.

Nadien volgden nog de films 'Valmont' (1989), 'The People vs. Larry Flynt' (1996), waarvoor hij opnieuw een Oscar-nominatie kreeg, en 'Man on the Moon' (1999). Zijn laatste film werd 'Goya's Ghotst', een film gebaseerd op het leven van de Spaanse schilder Francisco de Goya, met in de rolbezetting onder meer Javier Bardem en Natalie Portman.

Forman overleed vrijdag vredig in zijn huis in Connecticut, omringd door zijn vrienden en familie. Dat meldde zijn vrouw Martina vanochtend aan Tsjechische media.