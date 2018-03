Reclame doorspoelen straks verboden?

Als de tv-zenders en distributeurs geen oplossing vinden voor het uitgesteld kijken, wil minister van Media Sven Gatz (Open Vld) zelf ingrijpen en het doorspoelen van reclame verbieden. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Ruim een kwart van het tv-kijken gebeurt uitgesteld en dat baart de commerciële zenders zorgen. Wie uitgesteld kijkt, spoelt namelijk doorgaans de reclame door en zo missen de omroepen inkomsten.

Zenders en distributeurs als Telenet en Proximus zoeken sinds vorig jaar naar een oplossing, maar die blijft uit. Mediaminister Sven Gatz wil die gesprekken vlot trekken. Lukt dat niet, dan zal hij via een decreet het doorspoelen van reclame verbieden.

"Zonder reclame geen programma's"

"Ik begrijp dat de kijker zijn favoriete programma's liefst zonder reclame ziet, maar dat gaat gewoon niet", zegt Gatz. "Zonder reclame zijn die programma's er binnen vijf jaar niet meer. Als de zenders en de distributeurs er onder elkaar niet uit raken, zal ik die niet-doorspoelbare reclame via decretale weg op leggen. "

Kortere reclameblokken

Bij uitgesteld kijken zou de kijker kortere reclameblokken krijgen. Bij Medialaan (VTM, Q2, CAZ, Vitaya) kan je reclame nu al niet doorspoelen als je programma's opvraagt. Het bedrijf staat niet afkerig tegenover Gatz' voorstel. "We zijn blij om te vernemen dat de minister het opneemt voor de gehele Vlaamse audiovisuele sector, zodat kijkers ook in de toekomst kunnen blijven genieten van kwaliteitsvolle lokale programma's."

"Gezond medialandschap"

De kijkers verplicht reclame laten kijken is geen populaire boodschap, en dat beseft Gatz. "Ik weet dat het een boodschap is die noch zenders noch distributeurs graag brengen. Daarom moet misschien de minister van Media het maar doen. Als liberaal grijp ik liever niet decretaal in, maar als het moet om een gezond medialandschap te behouden, zal ik dat doen. Als we dat doen, denk ik dat we weer voor een paar jaar goed zitten."

Wie nu programma's opneemt op zijn digicorder, kan sowieso nog de reclameblokken doorspoelen. "Hoogstwaarschijnlijk kun je het ook technisch mogelijk maken dat doorspoelen van reclame dan niet meer kan", zegt Telenet-woordvoerster Isabelle Geeraerts.

Kijkervaring

De vraag is of je dat ook wil beperken. Bij Proximus houdt men zich op de vlakte. "We erkennen dat het inkomstenmodel van de zenders onder druk staat, maar voor ons is het belangrijk te houden met de kijkervaring", zegt woordvoerder Fabrice Gansbeke. Volgens Telenet, de eigenaar van de SBS-zenders, betekent dat dat de kijker reclame wil doorspoelen. "We krijgen daar best veel vragen en klachten over van kijkers die programma's van Medialaan opvragen."

Spotify-model

Een mogelijke oplossing die vorig jaar naar voren werd geschoven, was een Spotify-model. De kijker heeft dan de keuze tussen een gratis model, waarbij je verplicht reclame moet kijken, en een betalend abonnement, waarbij je geen tv-reclame krijgt.

Of die oplossing nog op tafel ligt, is onduidelijk. Bij Telenet ziet men in ieder geval meer heil in andere oplossingen. "Je kunt werken met gepersonaliseerde reclame of met previews (waarbij sommige programma's eerst tegen betaling of op betaalkanalen te zien zijn, PD/JDB)", zegt Isabelle Geeraerts. "Het is vooral belangrijk dat we toekomstgerichte en duurzame oplossingen opzoeken. Reclame doorspoelen onmogelijk maken zou eerder een stap terug zijn. Sowieso zal de consument ook altijd manieren vinden om dat te omzeilen."