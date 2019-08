Rapper A$AP Rocky veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf

Rapper A$AP Rocky uit de Verenigde Staten is veroordeeld tot een gevangenisstraf met uitstel voor feiten van geweld die hij in Zweden heeft gepleegd. Dat oordeelde de rechtbank.

De rechtbank achtte het bewezen dat de drie beklaagden een jongeman in Stockholm geslagen en geschopt hebben toen die op grond lag. Ze bevonden zich niet in een positie waarin ze zichzelf moesten verdedigen. Toch zijn de feiten niet zwaarwichtig genoeg om hen naar de gevangenis te sturen. Het slachtoffer krijgt schadevergoeding. Het openbaar ministerie had zes maanden cel geëist.

A$AP Rocky (‘Wild for the night’) en zijn twee begeleiders moesten zich in Zweden verantwoorden voor slagen en verwondingen. Eind juni sloegen ze een man in Stockholm op straat in elkaar. Naar eigen zeggen gebeurde dat nadat ze langere tijd lastiggevallen en bedreigd waren. De president van de VS, Donald Trump en verschillende celebrity’s mengden zich in de zaak. Zo zette President Donald Trump vraagtekens bij de eerlijkheid van het Zweedse rechtssysteem.

Vier weken lang zaten de drie mannen in voorhechtenis in Zweden. Na afloop van de beraadslagingen kwamen A$AP Rocky, die eigenlijk Rakim Mayers heet, en zijn twee medewerkers vrij en reisden ze naar de VS.