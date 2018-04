Rammstein werkt aan nieuw studio-album

De Duitse metalband Rammstein werkt in de studio aan een nieuw album. Dat blijkt uit foto’s op de Facebookpagina van de groep.

Vorig jaar vertelden de gitaristen Richard Kruspe en Paul Landers aan het hardrockblad Metal Hammer de bedoeling te hebben in 2018 een nieuw album te maken en daarbij "ongewone methodes, nieuwe ideeën uit te proberen en het gewoonlijk ingeslagen pad te veranderen". Het wordt het eerste studio-album van de groep sinds 2009.

Laatste?

Het nieuwe werkstuk zou een "mijlpaal" in de carrière van de band moeten worden. Later alludeerde Kruspe dat het nog titelloze album wel eens het laatste zou kunnen worden. Het vorige studio-album van Rammstein heet "Liebe ist für alle da" en dateert alweer van 2009. Vorig jaar was er het live-album "Paris".