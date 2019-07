Rammstein speelt uitverkocht Koning Boudewijnstadion plat

De Duitse Metalband Rammstein heeft 45,000 fans helemaal gek gemaakt gisteren in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Ze hebben de reputatie ijzersterk te zijn als ze live gaan. beeld in En dat hebben ze gisteren nog eens bevestigd: 't was één groot visueel spektakel.

Wie Rammstein zegt, zegt vooral véél vuur en vlammen. Een strak geregisseerde show, Duitse efficiëntie. Na 25 jaar lijkt de band ook populairder dan ooit: hun laatste album staat bij ons al zeven weken op nummer 1.

Volgend jaar komt Rammstein naar Oostende, maar ook die 50.000 tickets waren in een kwartier tijd uitverkocht.