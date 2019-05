"Ramadhan moebarak": De ramadan gaat van start

De Ramadan is begonnen. Moslims in de hele wereld vasten vanaf vandaag 1 maand lang van 's morgens tot 's avonds.

Het exacte begin van de Ramadan is afhankelijk van het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan. Vanaf dat moment mogen volwassen moslims de gehele maand, tussen zonsopgang en zonsondergang, niet eten, drinken, roken of seksuele omgang hebben. Als het donker is, na het breken van de vasten (de iftaar), is het feest.

De moslims zien het vasten als een soort van zuivering van de ziel. Ze willen Allah bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. En door zelf van zonsopgang en zonsondergang niet te eten voelen ze zich verbonden met arme en hongerige mensen overal ter wereld.

Zowel 's ochtends vroeg als 's avonds na zonsondergang wordt er vaak zeer uitgebreid gegeten, 's avonds vaak tot diep in de nacht.

Kinderen

Voor veel moslims is de Ramadan de gezelligste maand van het jaar er heerst een soort samenhorigheidsgevoel.

Kinderen beginnen rond hun tiende, twaalfde jaar af en toe een paar dagen mee te doen.

Zwangere of zogende vrouwen, zieken en reizigers zijn vrijgesteld van vasten, maar moeten de gemiste dagen later wel inhalen.

Suikerfeest

Moslims begroeten elkaar voor en tijdens de Ramadan met 'ramadhan moebarak' of 'ramadhan mabroek', wat 'gezegende Ramadan' betekent.

De Ramadan eindigt met het Suikerfeest waarop uitbundig gefeest en gegeten wordt. Dit jaar valt dat dat op 4 juni.