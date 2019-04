Radiozender Joe ook in Nederland

Tien jaar na de lancering van Joe in Vlaanderen, lanceert mediagroep Medialaan-De Persgroep de zender ook in Nederland. Joe zal er wel enkel via het internet te beluisteren zijn, zo meldt het bedrijf.

Joe bereikt naar eigen zeggen elke dag meer dan een half miljoen Vlamingen. De zender richt zich vooral op 40-plussers, met hits van de jaren tachtig tot nu.

Voor Robin Vissenaekens, programmadirecteur Qmusic en Joe, is de stap naar Nederland "een logische verderzetting". De Persgroep heeft bij onze noorderburen ook al veertien jaar Qmusic Nederland.

Joe komt in Nederland niet in op de traditionele FM-band, maar wordt een digitale non-stopzender via joe.nl met elke weekdag een ochtendshow tussen 7.00 en 9.00 uur.