Radiopresentator Christophe Lambrecht (48) overleden

Radiopresentator Christophe Lambrecht is op 48-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigen verschillende bronnen aan VTM NIEUWS. Lambrecht was vooral bekend als radiopresentator bij Studio Brussel. Hij presenteerde op weekdagen het programma Music@Work in de voormiddag.

Christophe Lambrecht begon als regie-assistent bij VTM NIEUWS en presenteerde er zelfs een tijdje. In 1994 stapte hij over naar de regionale televisiezender RTV. Hij keerde dan een korte periode terug naar de Medialaan. In 1997 begon hij als reporter bij Woestijnvis.

Nog eens twee jaar later begon hij als presentator bij Studio Brussel. Hij was ook één van de drie radiopresentatoren bij de eerste Music For Life In 2006.