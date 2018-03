Radio-dj openhartig over depressie

De Nederlandse Qmusic-dj Stephan Bouwman heeft gisteren op de radio openhartig getuigd over zijn gevecht tegen depressie. Door zich bloot te geven op de radio, hoopt hij het taboe rond depressie te doorbreken.

Tijdens zijn programma vertelt Bouwman dat er hem iets van het hart moet. “Ik heb beloofd om altijd eerlijk te zijn op de radio, en het gaat gewoon niet goed met me”, begint hij zichtbaar aangedaan. De laatste dagen had Bouwman niet meer het gevoel dat hij eerlijke radio aan het maken was. Hij zegt dat zijn luisteraars altijd alles delen met hem, dus wil hij dat ook doen met de luisteraars.

Stemmetje

“Er zijn heel veel mensen die zich dagelijks, net als ik, enorm alleen voelen en eenzaam. En ondanks dat je omringd bent door mensen, dat maakt dat effe niet uit”, gaat Bouwman verder. “Ik heb een stemmetje in m’n hoofd en dat stemmetje is soms heel hard. In de laatste dagen is-ie heel hard. Als ik in de spiegel kijkt, dan zegt-ie hoe lelijk ik ben. En als ik iets doe, dan vindt-ie dat heel slecht.”

Taboe doorbreken

Met zijn getuigenis wil Bouwman de taboe die rust op problemen met mentale gezondheid doorbreken. “Ik voel me gewoon klote, en daar rust een enorme taboe op. We durven hier niet over te praten met z’n allen ”, aldus Bouwman. “Ik merk dat ik er me bijna over schaamde.” Door zich bloot te geven op de radio, hoopt hij dat anderen het ook gaan doen tegenover hun vrienden en kennissen.

Tekort aan professionele hulp

Bouwman vertelde ook dat hij op de wachtlijst staat om professionele hulp te krijgen. Hiermee wil hij aantonen dat depressie een probleem is waar heel veel mensen mee kampen. “Dat betekent dat er zo veel mensen zijn die hulp nodig hebben, maar die die hulp nu niet kunnen krijgen.

“Je bent niet alleen”

Verder moedigt Bouwman zijn luisteraars aan om over hun problemen te praten. “Het is iets wat we elke dag een beetje wegzetten als gezever of gezeur”, aldus Bouwman, “maar je bent niet alleen. Dat ben je echt niet. Samen komen we er sterker uit, maar het is ook oké als het soms slecht is, en het is oké om daarover te praten.”