R. Kelly officieel beschuldigd van seksueel misbruik

De Amerikaanse R&B-zanger R. Kelly, al decennia van seksuele aanrandingen van jonge vrouwen beticht, is nu officieel aangeklaagd voor tien gevallen van seksueel misbruik, zo heeft het parket van Cook County bekendgemaakt. In enkele gevallen waren zijn slachtoffers minderjarigen.

De 52-jarige Kelly, onlangs door een advocaat aan de hand van een 45 minuten durende video beschuldigd van seks met een minderjarig meisje, moet op 8 maart voor een rechtbank in zijn woonplaats Chicago, dat in Cook County ligt, verschijnen.

Volgens meerdere Amerikaanse media is er een arrestatiebevel tegen de zanger van 'I Believe I Can Fly' uitgevaardigd. ABC News berichtte dat het in vier van de tien gevallen om minderjarigen gaat van dertien tot zestien jaar oud.

De zanger, wiens echte naam Robert Kelly is, is in 2008 door een jury van kinderporno vrijgesproken. Over de jaren heen hebben de zanger en zijn advocaat alle betichtingen van ongepast gedrag van de hand gewezen.