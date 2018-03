Qmusic gaat zelf WK-lied maken

Nu de Voetbalbond rapper Damso aan de kant geschoven heeft, moeten de Rode Duivels zonder WK-lied naar Rusland vertrekken. Dat wil Qmusic-dj Vincent Fierens niet laten gebeuren. Hij wil een nieuw WK-lied maken met verschillende Belgische artiesten. En zijn luisteraars kunnen kiezen welke artiesten.

“Mijn programma heet niet voor niets F.C. Fierens, ik ben een echte voetbalgek. Voetbal is ook luid meekelen met typische voetbalnummers, dus een WK zonder een WK-lied? Dat kan toch niet”, zegt Q-dj Vincent Fierens. “Qmusic staat als één blok achter onze Rode Duivels, dus we gaan hen samen met onze luisteraars aanmoedigen met een opzwepend WK-lied.”

Qmusic vraagt dan ook aan de luisteraars welke artiesten volgens hen het nieuwe WK-lied moeten zingen. Ze mogen hun suggesties insturen naar vincent.fierens@qmusic.be. Vincent zal zoveel mogelijk artiesten contacteren die de luisteraars insturen en hen vragen om het WK-lied te komen inzingen.

LIVE Entertainment heeft zich alleszins achter het lied geschaard. “We zijn uitermate fier om onze creatieve krachten te bundelen met Vincent Fierens en Qmusic. Samen dromen we van een nieuw voetballied met heel wat Belgische artiesten waarin we tonen dat we allemaal achter de Rode Duivels staan.”